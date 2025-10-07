Forbidden fruit, anticipazioni dal 13 al 17 ottobre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Forbidden fruit da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre 2025

Yildiz, furiosa per il cambiamento improvviso di atteggiamento di Kemal, decide di prendere le distanze da lui e di chiudere ogni rapporto. Nel frattempo, Kemal convince Zehra a prendersi un po’ di tempo per organizzare il matrimonio con calma, ma Halit si oppone con fermezza e impone che la cerimonia si svolga entro due giorni.

Dündar si presenta a casa di Zeynep per una romantica cena a due, ma l’atmosfera viene rovinata dall’arrivo improvviso di Hakan, Irem, Caner, Emir e Alihan. Quest’ultimo, visibilmente infastidito, non nasconde il suo malumore e cerca in tutti i modi di rovinare l’incontro.

A casa Argun, la tensione è palpabile. Yildiz e Kemal, entrambi presenti alla serata, si punzecchiano di continuo finché, durante un breve momento in cucina, decidono di incontrarsi in segreto il giorno successivo per chiarirsi.

Nel frattempo, Ender è determinata a chiedere la custodia esclusiva di Erim. Alihan la mette in guardia, ricordandole che Halit è pronto a rivelare ogni dettaglio del suo passato. Ender, ferita, ammette di avere alle spalle una storia difficile e dolorosa. Halit, deciso a portare avanti il matrimonio, pressa Zehra affinché fissi subito la data delle nozze con Kemal.

Ender, esasperata dal comportamento di Alihan, si trasferisce momentaneamente a casa di Caner ed Emir, con cui si sfoga. Tuttavia, Halit scopre tramite il suo fidato uomo Sitki che Kemal e Yildiz si sono visti di nascosto. Inizia così a sospettare che Kemal abbia secondi fini con Zehra. Quando lo affronta, Yildiz lo rassicura dicendo di aver incontrato Kemal solo per convincerlo a sposare Zehra al più presto. Kemal conferma la sua versione, riuscendo a calmare momentaneamente Halit.

Alihan, pentito, cerca Ender per chiederle scusa e invitarla a tornare a casa. Ender accetta, lasciando Zeynep senza parole. Nel frattempo, Emir si trova nei guai: il suo debito con uno strozzino è cresciuto e, se non pagherà subito, rischia di subire violenze.

Zehra rimane sconvolta quando scopre che Halit ha fatto spiare Kemal. Intanto, Ender, preoccupata per l’imminente matrimonio tra lui e Zehra, decide di ricordargli il loro vecchio accordo e, temendo che i suoi piani vengano rovinati, prepara una nuova strategia per sabotare le nozze e mettere in difficoltà sia Zehra sia Halit.

Parallelamente, Ender convince Alihan a organizzare una cena con Hakan, sperando che porti con sé anche Irem. Quest'ultima, però, si trova proprio a casa di sua cugina Zeynep, la quale riceve una visita del tutto inaspettata….