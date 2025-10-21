Forbidden fruit, anticipazioni dal 27 al 31 ottobre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Forbidden fruit da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre 2025

Con una scusa ben studiata, Ender invita Zehra a una festa organizzata dalla famiglia Aydin, ma dietro il gesto si nasconde un secondo fine: insieme a Yildiz, intende farle credere che tra Irem e Kemal ci sia una relazione segreta. Nel frattempo, Halit riceve una notizia che lo sconvolge: la morte del suo vecchio amico Tuncer Karaduman, un evento che lo costringe a fare i conti con ricordi e colpe del passato. A casa, invece, il clima si fa teso a causa della richiesta di affidamento che Ender ha presentato per Erim, provocando nuove tensioni familiari.

Caner informa Ender che Zeynep sta uscendo con Dundar, ma la realtà è diversa: si tratta solo di una messinscena. Zeynep, ferita dal comportamento di Alihan, finge di avere una relazione con Dundar per suscitare la sua gelosia. Con la complicità di Yildiz, la coppia partecipa alla festa, dove tutto è studiato per colpire Alihan nel vivo. Quest’ultimo, confidandosi con Hakan, ammette di essere turbato nel vedere Zeynep accanto a un altro uomo, ma anche per il misterioso legame che sembra unire Halit a sua madre.

Durante la festa degli Aydin, Irem infila di nascosto una lettera nella tasca della giacca di Kemal, senza accorgersi che Zehra la osserva attentamente. Poco dopo, Zehra trova la giacca e scopre che la lettera è sparita: da quel momento, il sospetto di un tradimento inizia a tormentarla. Intanto, Dundar sorprende tutti prendendo il microfono e dedicando una canzone a Zeynep. Il gesto scatena la gelosia di Alihan, che, incapace di controllarsi, lascia la festa con Ender, dimostrando che i suoi sentimenti per Zeynep non si sono mai spenti.

Zehra, sempre più gelosa e sospettosa, si confida con Ender, che alimenta le sue insicurezze insinuando che Irem, nonostante sia fidanzata con Hakan, stia tentando di conquistare Kemal per interesse economico. Spinta da Ender, Zehra decide di pedinare Kemal per scoprire la verità, cadendo sempre più nella rete di manipolazioni.

Poco dopo, Ender incontra Irem e le svela che Yildiz l’ha ingannata, convincendola ad andare a casa di Kemal con una bugia. La rivelazione mette la ragazza in grave difficoltà, costringendola a mentire ad Hakan, che, sentendosi tradito, la lascia.

Nel frattempo, Yildiz riceve una notizia devastante: Kemal e Zehra si presentano da lei annunciando di essersi sposati. Le sue speranze crollano all’istante. Disperata, Yildiz chiede a Zeynep di accompagnarla alla cena di festeggiamento delle nozze, pur sapendo che sarà un colpo durissimo per lei… Seguici su Instagram.