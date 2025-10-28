Forbidden fruit, anticipazioni dal 3 al 7 novembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Forbidden fruit da lunedì 3 a venerdì 7 novembre 2025

Irem, accecata dalla rabbia, accusa Yildiz di averla ingannata e tradita per puro interesse personale. Zeynep, per proteggerla, si assume tutte le colpe della sorella. Poco dopo, Irem le confida che Yildiz si è alleata con la sua peggior nemica, Ender, pur di riconquistare Kemal. Quando Yildiz cerca di spiegarsi con Zeynep, la sorella la respinge con parole dure e taglienti, negandole ogni possibilità di perdono.

Il piano di Yildiz è fallito: Kemal ha sposato Zehra e Zeynep non vuole più saperne di lei. La colpa ricade su Ender, contro la quale Yildiz giura vendetta. Persino Caner, sempre fedele alla sorella, inizia a pensare che questa volta Ender sia andata troppo oltre. Intanto Zeynep tenta di riparare ai danni causati da Yildiz parlando con Hakan e Irem, ma potrebbe ormai essere troppo tardi: Hakan è ancora profondamente deluso e Irem sembra decisa a tornare a Bursa. Travolta da tutto questo, Zeynep finisce quasi per dimenticarsi di Dundar, il suo finto fidanzato.

Nel frattempo, il matrimonio di facciata tra Alihan ed Ender mostra le prime crepe: lui evita ogni contatto intimo, mentre lei cerca in tutti i modi di rendere credibile la loro unione, anche quando sono soli. Lila, invece, trova il coraggio di confessare ai genitori la sua storia con Emir, ma la loro reazione è più dura del previsto.

Intanto, Halit riceve notizia di un’eredità misteriosa lasciatagli da un vecchio amico, Tuncer. Gulden, con la complicità della sua amica Derya, nasconde del denaro nella giacca di Emir senza che lui se ne accorga, poi lo accusa di furto. Quando Alihan scopre i soldi, non può far altro che licenziarlo. Nel frattempo, Nevra consegna ad Halit una lettera e un dono che Tuncer aveva destinato a lui prima di morire.

Zehra ed Ender si incontrano per un caffè, ma Kemal raccomanda a Zehra di non parlare della loro relazione. Emir e Caner, decisi a scoprire la verità sul complotto di Gulden, indagano e restano sorpresi quando Yildiz si presenta a casa loro chiedendo aiuto per riconciliarsi con Zeynep. In cambio, offre una grossa somma di denaro da consegnare a Gulden per convincerla a dire la verità. Gulden, tentata, accetta e confessa che dietro l'intera montatura c'era Ender. Caner resta scioccato…