La fuga di Gianluca Palladini a Un posto al sole | Anticipazioni

A Un posto al sole, abbiamo assistito da poco al comportamento sconveniente di Gianluca (Flavio Gismondi) al Caffè Vulcano: il giovane Palladini, ubriaco fradicio, ha litigato con lo staff del locale e soprattutto ha trattato malissimo alcuni clienti. Sarà perdonato?

Mica tanto. Nei prossimi giorni, al ritorno di Silvia (Luisa Amatucci), lei e gli altri soci del Vulcano dovranno decidere se avvalersi ancora della collaborazione di Gianluca e alla fine decideranno di congedarlo, anche per problemi di budget.

Trame Un posto al sole: Gianluca fuggirà ma poi…

Sarà solo la mancanza di soldi che indurrà la Graziani a liberarsi del nuovo cameriere? Di sicuro c’è che il suo modo di fare non ha aiutato, e così Palladini junior si troverà licenziato. Vi avevamo già anticipato che l’allontanamento sarebbe stato preso malissimo dal diretto interessato, e così sarà visto che… Gianluca si darà alla fuga!

Ecco dunque arrivare l’ennesima intemperanza del figlio di Alberto (Maurizio Aiello), ma stavolta Giulia (Marina Tagliaferri) – pur preoccupata – non si farà trovare impreparata e, quando la fuga sarà terminata (cosa che avverrà in tempi brevi), tenterà di spiegare al suo “figlioccio” che deve affrontare quanto prima i suoi problemi con l’alcool. Non può più rimandare!

Ce la farà Gianluca a uscire dalla sua crisi? Quel che è certo è che un personaggio “inaspettato” gli darà manforte, fino a fargli prendere una decisione importante per il proprio futuro. Di cosa si tratterà? Seguici su Instagram.