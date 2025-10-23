Hatice scopre che Enver le ha mentito | La forza di una donna anticipazioni

Le menzogne a fin di bene di Enver Sarikadi (Serif Erol) verranno alla luce nelle prossime puntate de La Forza di una Donna. Hatice (Bennu Yıldırımlar) scoprirà infatti che il marito le ha mentito circa il suo nuovo lavoro, ma quale sarà la sua reazione?

La Forza di una Donna, news: i problemi economici di Hatice e Enver

Tutto partirà quando Bahar (Özge Özpirinçci) verrà portata da Sarp (Caner Cindoruk) in un rifugio sicuro insieme ai piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil). A quel punto, visto che avranno sperperato tutti i loro beni per cercare di aiutare la donna, Enver e Hatice si troveranno di fronte ad una crisi economica senza precedenti.

Da un lato Hatice accetterà di lavorare nella caffetteria gestita da Emre (Ahmet Rıfat Şungar), dall’altro Enver, dati i suoi problemi di cuore, preferirà dire alla consorte che ha trovato impiego in uno studio medico, quando invece si recherà ogni giorno in una bancarella di frutta e verdura: un lavoro duro da affrontare per le sue condizioni di salute e che presto verrà scoperto dalla figlia Şirin (Seray Kaya), la quale però non farà menzione alla madre della cosa.

La Forza di una Donna, trame: Enver continua a mentire a Hatice

Inconsapevoli del fatto che nel frattempo Bahar, Nisan e Doruk sono stati rapiti dal pericolosissimo Nezir Korkmaz (Hakan Karahan), Hatice e Enver continueranno ad andare avanti con le loro vite e in casa, in cambio dei soldi dell’affitto della camera, accoglieranno in casa pure Idil (Busra İl), la cugina di Emre.

Tuttavia, a furia di passare le proprie giornate in una bancarella, seppur lontano dal suo quartiere, Enver verrà notato da una conoscente, che gli chiederà apertamente se lavora lì. Il Sarikadi negherà di essere un dipendente della bancarella, ma la donna non gli crederà e passerà all’azione tendendogli una terribile trappola…

La Forza di una Donna, spoiler: Hatice scopre che Enver le ha mentito!

Eh sì: possiamo anticiparvi che la conoscente farà in modo di incrociare Hatice in strada e, tra una chiacchiera e l’altra, la porterà proprio nella bancarella dove lavora Enver, facendole scoprire così il grande inganno del marito. Di primo acchito, Hatice sembrerà offesa dalle tante bugie di Enver, ma poi gli correrà incontro per abbracciarlo e lo ringrazierà di tutti gli sforzi che fa per dare un’esistenza serena a lei e Şirin.

Insomma, passata l'arrabbiatura iniziale, Hatice capirà per l'ennesima volta che Enver è disposto a mettere a repentaglio pure la sua salute per far stare bene la propria famiglia. Un atteggiamento che la riempirà di orgoglio, ma che non le impedirà di affrontare Şirin. Hatice capirà infatti che la figlia era già a conoscenza del vero lavoro di Enver e le chiederà spiegazioni circa il suo silenzio…