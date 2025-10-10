Il giudice e i suoi assassini, al via le riprese della fiction Rai diretta da Michele Placido

Sono cominciate in Sicilia le riprese di Il Giudice e i suoi Assassini, la nuova miniserie Rai dedicata a Rosario Livatino, il giovane magistrato siciliano assassinato dalla mafia nel 1990 e proclamato beato nel 2021. A dirigere il progetto è Michele Placido, che dopo una lunga carriera davanti alla macchina da presa — e un ruolo iconico nella lotta alla criminalità televisiva con La Piovra — debutta ora come regista di una serie targata Rai Fiction.

Placido ha definito l’opera “un racconto necessario”, spiegando come la memoria di Livatino rappresenti “un richiamo costante alla responsabilità civile e alla difesa della giustizia”. Il regista ha sottolineato l’importanza di rievocare figure capaci di incarnare integrità e coraggio, valori che oggi più che mai devono essere trasmessi anche attraverso il linguaggio audiovisivo.

Scritta da Placido insieme ad Angelo Pasquini e Fidel Signorile, la miniserie è prodotta da Rai Fiction con Goldenart Production e andrà in onda su Rai 1. Il cast è guidato da Giuseppe De Domenico, chiamato a interpretare Livatino, affiancato da Leonardo Maltese, Nino Frassica, Michela De Rossi, Brenno Placido, Ninni Bruschetta e Francesco Benigno.

Le riprese si svolgono nei luoghi autentici della vicenda umana e professionale del magistrato: Naro, Canicattì (sua città natale), Palma di Montechiaro, Favara e Agrigento, dove sarà ricostruito anche il drammatico agguato sulla statale 640. Una parte delle lavorazioni si terrà inoltre a Roma.

Con Il Giudice e i suoi Assassini, la Rai rinnova il proprio impegno nel raccontare storie di legalità e di coraggio civile, offrendo al pubblico un ritratto intenso di un uomo che ha pagato con la vita la fedeltà alla sua missione di magistrato e di cittadino.