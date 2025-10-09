Il paradiso delle signore 10, anticipazioni 10 ottobre 2025: Ciro fa una brutta scoperta!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di venerdì 10 ottobre 2025

Concetta (Gioia Spaziani) riceve una pessima notizia dalla banca. Al Paradiso, le Veneri trovano nei loro armadietti una sorpresa inaspettata: un invito al matrimonio della contessa di Sant’Erasmo con Marcello (Pietro Masotti). Enrico (Thomas Santu) si sente sempre più a disagio nel continuare a nascondere a Marta (Gloria Radulescu) la verità riguardo ai suoi interventi chirurgici in ospedale.

Odile (Arianna Amadei) ringrazia Ettore (Elia Marangon) per l'idea della luna nella vetrina della Galleria Milano Moda e anche per la serata organizzata a sorpresa per lei e Adelaide (Vanessa Gravina) all'Osservatorio. Ciro (Massimo Cagnina) scopre che la banca gli ha rifiutato il prestito. Intanto, al Circolo, Umberto (Roberto Farnesi) e Marcello si confrontano ancora una volta in un acceso scambio di battute pungenti…