Il paradiso delle signore 10, anticipazioni 13 ottobre 2025: Salvo trova una soluzione!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di lunedì 13 ottobre 2025

Adelaide (Vanessa Gravina) prova l’abito da sposa in compagnia di Marta (Gloria Raduluscu) e Odile (Arianna Amadei), mentre quest’ultima racconta alla cugina della strana telefonata ricevuta da Ettore (Elia Marangon). Caterina (Iuliana Calcatinci) è in ansia perché non ha notizie dal fidanzato e non ha ricevuto alcuna lettera da lui.

Mimmo (Vito Amato) sembra avere una persona in mente da proporre a Ciro (Massimo Cagnina) come nuovo cameriere. Salvatore (Emanuel Caserio), grazie all’aiuto di Marcello (Pietro Masotti), trova una soluzione per cedere le sue quote della Caffetteria. Nel frattempo, per strada, uno sconosciuto si avvicina a Rosa (Nicoletta Di Bisceglie), ma l’incontro prende una piega inaspettata. Odile riceve un invito a cena da Ettore, e durante l’occasione lui le presenta la sorella Greta (Valentina Ghelfi)… Seguici su Instagram.