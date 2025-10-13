Il paradiso delle signore 10, anticipazioni 14 ottobre 2025: Mimmo salva Rosa da Rodolfo Sacchi

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di martedì 14 ottobre 2025

Adelaide (Vanessa Gravina) sogna qualcosa di inquietante e il sogno si rivela essere un oscuro presagio. Roberto Landi (Filippo Scarafia) si trova costretto a considerare l’idea di rinunciare al Paradiso Donna, a meno che Tancredi (Fabio Parenti) non decida di offrirgli nuovamente il suo sostegno. Johnny (Mirko Lorusso), determinato a partire, cambia idea dopo aver letto un annuncio sul giornale.

Rodolfo Sacchi, lo sconosciuto che la sera prima si era avvicinato a Rosa (Nicoletta Di Bisceglie), torna nuovamente a importunarla, ma Mimmo (Vito Amato) interviene prontamente e riesce ad allontanarlo. Nel frattempo, l'abito da sposa di Adelaide subisce un danno irreparabile, ma Ettore (Elia Marangon) e Greta (Valentina Ghelfi) sembrano intenzionati a trovare una soluzione per aiutare la contessa….