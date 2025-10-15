Il paradiso delle signore 10, anticipazioni 16 ottobre 2025: Sacchi attacca Rosa ma…

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di giovedì 16 ottobre 2025

Marcello e Salvatore si dicono addio un’ultima volta, tra ricordi condivisi e sogni per il futuro. Caterina è sempre più affranta dal silenzio del fidanzato, ma Mirella escogita un’idea per tirarla su. Intanto, Greta sembra aver restituito il sorriso ad Adelaide, confezionando per lei un nuovo abito da sposa.

Johnny fatica a realizzare il suo sogno senza un lavoro, ma Delia sta già pensando a un piano per aiutarlo. Nel frattempo, Sacchi attacca Rosa, ma Marcello interviene appena in tempo per salvarla, mentre Mirella resta sconvolta ad assistere alla scena… Seguici su Instagram.