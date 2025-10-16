Il paradiso delle signore 10, anticipazioni 17 ottobre 2025: Marcello pensa a Rosa…

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di venerdì 17 ottobre 2025
Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) nutre sempre più sospetti nei confronti di Greta (Valentina Ghelfi) e inizia a indagare sul suo passato. Agata (Silvia Bruno) prova a persuadere Ciro (Massimo Cagnina) a offrire un posto a Johnny (Mirko Lorusso) nella caffetteria.
Rosa (Nicoletta Di Bisceglie), ancora scossa dall'aggressione subita da Sacchi, resta ricoverata in ospedale, mentre Marcello (Pietro Masotti), che è intervenuto per aiutarla, non riesce a smettere di pensare a lei. Nel frattempo, Mirella (Giulia Sangiorgi) fa una confessione a Rosa…