Il paradiso delle signore 10, anticipazioni 17 ottobre 2025: Marcello pensa a Rosa…

Vittorio Rossani 16 Ottobre 2025

Pietro Masotti è Marcello a Il paradiso delle signore (foto Ufficio Stampa)
Pietro Masotti è Marcello a Il paradiso delle signore (foto Ufficio Stampa)

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di venerdì 17 ottobre 2025

Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) nutre sempre più sospetti nei confronti di Greta (Valentina Ghelfi) e inizia a indagare sul suo passato. Agata (Silvia Bruno) prova a persuadere Ciro (Massimo Cagnina) a offrire un posto a Johnny (Mirko Lorusso) nella caffetteria.

Rosa (Nicoletta Di Bisceglie), ancora scossa dall’aggressione subita da Sacchi, resta ricoverata in ospedale, mentre Marcello (Pietro Masotti), che è intervenuto per aiutarla, non riesce a smettere di pensare a lei. Nel frattempo, Mirella (Giulia Sangiorgi) fa una confessione a Rosa… Seguici su Instagram.