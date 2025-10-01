Il paradiso delle signore 10, trama 2 ottobre 2025: i sospetti di Tancredi, le foto di Umberto

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di giovedì 2 ottobre 2025

Elvira e Salvatore si mostrano profondamente grati a Irene e alle Veneri per il supporto ricevuto, che si è rivelato fondamentale nell’elaborare e ponderare la loro decisione di trasferirsi a Taormina. Mentre ciò avviene, Concetta non perde occasione per infondere coraggio a Ciro, spronandolo a gestire con maggiore fiducia e autonomia le sfide lavorative che lo attendono alla Caffetteria. Nel frattempo, Mimmo si prepara con una certa trepidazione a ricevere il meritato encomio dal Prefetto, ma Roberto nota in lui un velo di insoddisfazione che suscita qualche preoccupazione.

Enrico, determinato a superare un ostacolo personale che lo affligge, cerca risposte e chiarimenti da Tancredi riguardo all’intervento chirurgico che gli ha permesso di riacquisire piena funzionalità alla gamba, nella speranza di trovare una soluzione analoga per sé.

Marcello confida ad Adelaide un “curioso imprevisto”: un guasto all’automobile su cui viaggiava in compagnia di Rosa ha infatti causato l’annullamento dell’intervista prevista con Margherita Hack. Questo incidente sembra però alimentare i sospetti di Tancredi, che interpreta l’accaduto in maniera piuttosto ambigua. Nel frattempo, Umberto si ritrova tra le mani alcune fotografie scattate durante il viaggio compiuto, immagini capaci di insinuare pericolosi interrogativi… Seguici su Instagram.