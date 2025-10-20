Il paradiso delle signore 10, trama 21 ottobre 2025: Umberto alimenta i dubbi di Marcello

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di martedì 21 ottobre 2025

Paola, moglie di Rodolfo Sacchi e anch’essa vittima delle prepotenze e dei comportamenti oppressivi del marito, è determinata a incontrare Rosa. Nel frattempo, Marina Valli si reca al Paradiso con l’obiettivo di individuare l’abito perfetto per partecipare al matrimonio di Adelaide e Marcello. Mentre si trova lì, collabora anche con Matteo alla produzione di un nuovo musicarello.

Intanto, Delia vive un momento di tensione legato alla possibilità di non poter prendere parte alla sfilata di acconciature organizzata dagli Ambrosini, evento a cui tiene particolarmente. Tuttavia, la situazione si sblocca grazie all’intervento di Johnny, portando un raggio di sole in una circostanza complicata.

A Villa Guarnieri si registra l'arrivo di Monsignor Giglio, inviato per pronunciare la benedizione sui futuri sposi e per sottolineare loro l'importanza e la sacralità dell'impegno matrimoniale che stanno per assumersi. Intanto, Umberto non sembra voler perdere l'occasione di provocare Marcello, insinuandosi nei suoi pensieri e alimentando ulteriormente i dubbi che lo tormentano ormai da un periodo significativo…