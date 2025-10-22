Il paradiso delle signore 10, trama 23 ottobre 2025: Marcello racconta tutto a Matteo

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di giovedì 23 ottobre 2025

Dopo l’incontro con Marcello, Rosa compie una scelta radicale. Fulvio, incapace di gestire la situazione con sua figlia, si rivolge a Concetta in cerca di aiuto, mentre Caterina confida alle veneri il segreto del suo amore nascosto.

Ciro scopre che Johnny ha iniziato a dormire sul ballatoio e reagisce con rabbia, ma sarà Mimmo a riportare tutto alla normalità.

Dopo aver rivelato a Matteo cosa è realmente accaduto la notte dell'aggressione di Rosa, Marcello decide di lasciarsi ogni incertezza alle spalle e ricostruire un equilibrio con Adelaide…