Il paradiso delle signore 10, anticipazioni 27 ottobre 2025: Adelaide sconvolta!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di lunedì 27 ottobre 2025

La rivelazione di Marcello rappresenta un duro colpo per la contessa, sconvolgendo Villa Guarnieri, dove tutti si stringono intorno a lei in segno di solidarietà. La notizia giunge anche al Paradiso e Roberto si impegna a gestire la pressione dei giornalisti. La cancellazione delle nozze rallenta i progetti dei fratelli Marchesi, mentre Caterina rischia di smarrire la fotografia del fidanzato.

Enrico viene a sapere dell'esistenza di una nuova terapia che potrebbe permettergli di recuperare pienamente la funzionalità della mano. Intanto, Umberto è convinto di avere intuito il vero motivo dietro la decisione di Marcello, che nel frattempo è scomparso. Con questa situazione in corso, Matteo e Mirella decidono di contattare Rosa…