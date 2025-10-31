Il paradiso delle signore 10, anticipazioni 3 novembre 2025: l’ira funesta di Adelaide!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di lunedì 3 novembre 2025
Umberto (Roberto Farnesi) tenta invano di calmare la furia di Adelaide (Vanessa Gravina), che, dopo aver scoperto della relazione tra Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) e Marcello (Pietro Masotti), decide di mettere in atto il suo piano di vendetta. La lettera della zia Sandra (Orsetta De Rossi) colpisce una delle fragilità di Irene (Francesca Del Fa), spingendola a riflettere profondamente sulla sua situazione sentimentale.
Mario (Piero Cardano) e Roberto (Filippo Scarafia) si incontrano, scambiandosi una stretta di mano davanti a Caterina (Iuliana Calcatinci), ignara di ciò che in passato li aveva legati. Odile (Arianna Amadei), venuta a conoscenza dalla madre delle vicende con Marcello, decide di affrontare Rosa…