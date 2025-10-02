Il paradiso delle signore 10, trama 3 ottobre 2025: Umberto pensa di vincere ma…

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di venerdì 3 ottobre 2025

Salvatore ed Elvira Amato hanno deciso di trasferirsi a Sanremo: Salvo ne informa Marcello, mentre Elvira parla con il suo direttore. Matteo ha già pronti sia il titolo che la canzone per Marina, ma la sua creatività è alimentata dai sentimenti che prova ancora per Odile. Enrico rivela al professor Di Meo il problema che ha alla mano.

Dopo l'encomio ricevuto, Mimmo confida a Roberto di non sentirsi pronto a intraprendere la carriera di poliziotto. Infine, Umberto chiama Adelaide per mostrarle le foto compromettenti di Rosa e Marcello, scattate dal suo investigatore, ma scopre di non avere più le immagini al momento di consegnarle…