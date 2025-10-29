Il paradiso delle signore 10, trama 30 ottobre 2025: Ettore vede Rosa e Marcello insieme

Vittorio Rossani 29 Ottobre 2025

Elia Marangon è Ettore Marchesi a Il paradiso delle signore (foto da RadioCorriere Tv)
Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di giovedì 30 ottobre 2025

Odile (Arianna Amadei) si prepara a sostituire Adelaide (Vanessa Gravina) al Circolo per un evento già organizzato e si rivolge a Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) per avere supporto. Rosa, seppur a malincuore, non può fare altro che accettare.

Nel frattempo, Enrico (Thomas Santu) continua a nascondere a Marta (Gloria Radulescu) il problema alla mano. La zia Sandra, grazie all'aiuto di Concetta (Gioia Spaziani), approfondisce alcuni dettagli del passato di Irene (Francesca Del Fa). Intanto, un incontro inaspettato tra Marcello (Pietro Masotti) e Rosa non sfugge all'attenzione di Ettore (Elia Marangon), che inizia a instillare dubbi in Odile…