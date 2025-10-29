Il paradiso delle signore 10, trama 30 ottobre 2025: Ettore vede Rosa e Marcello insieme

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di giovedì 30 ottobre 2025
Odile (Arianna Amadei) si prepara a sostituire Adelaide (Vanessa Gravina) al Circolo per un evento già organizzato e si rivolge a Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) per avere supporto. Rosa, seppur a malincuore, non può fare altro che accettare.
Nel frattempo, Enrico (Thomas Santu) continua a nascondere a Marta (Gloria Radulescu) il problema alla mano. La zia Sandra, grazie all’aiuto di Concetta (Gioia Spaziani), approfondisce alcuni dettagli del passato di Irene (Francesca Del Fa). Intanto, un incontro inaspettato tra Marcello (Pietro Masotti) e Rosa non sfugge all’attenzione di Ettore (Elia Marangon), che inizia a instillare dubbi in Odile… Seguici su Instagram.