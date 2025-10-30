Il paradiso delle signore 10, trama 31 ottobre 2025: Adelaide capisce tutto e va da Marcello!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di venerdì 31 ottobre 2025

L’evento dedicato al lancio del Paradiso Donna si rivela un trionfo entusiasmante, raccogliendo ampi consensi e alimentando un’atmosfera di festa all’interno del grande magazzino. La zia Sandra, prima di lasciare definitivamente Milano, compie un gesto d’insperata generosità nei confronti di Irene: decide infatti non solo di saldare integralmente tutti i debiti personali della giovane, liberandola da un peso che gravava sul suo futuro, ma anche di lasciarle una lettera contenente una particolare proposta. Di cosa si tratterà?

Mentre i collaboratori del Paradiso festeggiano il successo dell’evento, Caterina si ritrova protagonista di un momento inaspettatamente dolce. Tuttavia, questo inatteso episodio si trasforma in una fonte di amarezza per Roberto, sconvolto dalla scoperta che il suo ex Mario Oradei è il fidanzato della Venere.

Adelaide si trova a riflettere su questioni di natura profondamente personale: dopo aver ascoltato con attenzione una conversazione privata tra Odile e Umberto, riesce finalmente a comprendere le motivazioni che hanno spinto Marcello a lasciarla. A quel punto, la Contessa si reca direttamente a casa di Barbieri per affrontarlo faccia a faccia…