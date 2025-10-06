Il paradiso delle signore 10, anticipazioni 7 ottobre 2025: Enrico torna sui suoi passi…

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di martedì 7 ottobre 2025
La proposta di Marcello ad Adelaide, riguardo al trasferimento in una nuova casa solo per loro, crea un momento di incertezza per la contessa, che decide di confrontarsi con Marta e Odile per un consiglio. Nel frattempo, al Paradiso, la redazione si spacca sull’intervento di Tancredi, il quale offre un’opportunità concreta per recuperare l’intervista con Margherita Hack. Elvira e Salvatore annunciano la loro partenza anticipata da Milano, intenzionati a trasferirsi definitivamente in Liguria.
L'arrivo del cugino di Delia, Johnny, riesce a portare buonumore a tutti, tranne ad Irene che non sembra gradire la novità. Dopo vari tentennamenti, Enrico decide di tornare sui suoi passi e si presenta al lavoro, consolidando così l'accordo con Di Meo. Intanto, Adelaide sembra iniziare ad accettare l'idea del cambiamento proposto da Marcello….