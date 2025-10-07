Il paradiso delle signore 10, anticipazioni 8 ottobre 2025: Odile in ansia per Adelaide

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di mercoledì 8 ottobre 2025
Adelaide informa la famiglia della sua intenzione di andare a visitare l’attico proposto da Marcello, cogliendo di sorpresa sia Umberto che Odile, quest’ultima preoccupata all’idea che sua madre possa trasferirsi altrove. Nonostante cerchi di mascherarlo, Irene sembra mostrare un certo interesse per Johnny.
Un imprevisto per Salvo potrebbe trasformarsi in un’opportunità per Ciro, che considera l’acquisto delle quote della Caffetteria gestita dal giovane Amato. Al Paradiso, intanto, Margherita Hack, al termine di un’intervista, invita Rosa e Tancredi a cena, offrendo loro l’occasione di condividere una serata insieme dopo molto tempo….. Seguici su Instagram.