Il paradiso delle signore 10, trama 9 ottobre 2025: Odile chiede consiglio alla persona meno adatta…

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di giovedì 9 ottobre 2025
Ciro si trova a dover richiedere un prestito in banca per poter acquistare le quote di Salvatore nella caffetteria. Le Veneri vengono invitate da Margherita Hack all’Osservatorio Astronomico di Brera per assistere insieme all’eclissi di Luna, ma Caterina deve convincere suo padre a lasciarglielo fare. Ettore, ispirato proprio dall’eclissi, propone a Umberto un’idea innovativa per la Galleria Milano Moda, pensata anche come sorpresa per Odile.
Nel frattempo, il professor Di Meo si impegna a mettere Enrico in contatto con un chirurgo svizzero per aiutarlo con il problema alla mano. Odile, intanto, è confusa riguardo alla decisione della madre di trasferirsi in un attico con Marcello dopo il matrimonio, e chiede consiglio a Rosa, che l’ascolta cercando di nascondere il proprio turbamento… Seguici su Instagram.