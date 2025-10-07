Il Paradiso delle Signore, Mirko Lorusso a Tv Soap: “Johnny è uno spirito libero che gira con la sua chitarra portando allegria, musica e leggerezza ovunque vada”

È una delle new entry della decima stagione de Il Paradiso delle Signore. Ci riferiamo a Johnny Pastore, il cugino della venere Delia Bianchetti (Ilaria Maren), appena entrato in scena. Ad interpretarlo c’è il giovane attore Mirko Lorusso, alla sua prima esperienza televisiva importante.

Noi di Tv Soap abbiamo avuto l’occasione di incontrare Mirko sul set romano della fiction daily di Rai 1. Ecco che cosa ci ha raccontato.

Il Paradiso delle Signore 10, intervista a Mirko Lorusso (Johnny Pastore)

Mirko, nel cast de Il Paradiso delle Signore interpreti Giovanni Pastore, detto Johnny, cugino di Delia. Per lui la pace e la musica vengano al primo posto. In che senso?

Johnny è un giovane beat, un ragazzo della generazione ispirata alla filosofia di On the Road di Jack Kerouac. È un viaggiatore, uno spirito libero che gira con la sua chitarra portando allegria, musica e leggerezza ovunque vada. È un personaggio positivo, che trasmette buone vibrazioni.

Con quali personaggi interagirà di più Johnny?

Essendo il cugino di Delia, il mio personaggio è molto legato al mondo del Paradiso, a tutto ciò che ruota intorno a esso. Avrà diversi scambi con Irene (Francesca Del Fa), che è un osso duro, ma anche molto ironica. Johnny viene dalla strada, è abituato a cavarsela da solo e spesso; dagli scontri, nasceranno anche momenti di simpatia e complicità tra lui e Irene. Ci saranno tante scene divertenti tra i due.

È il tuo primo ruolo importante in televisione?

Sì, questo è il mio primo ruolo televisivo di rilievo. Prima ho fatto molto teatro. Ricordo che ho ricevuto la notizia della parte mentre ero in tournée a Milano, appena tre giorni dopo il mio compleanno: è stato davvero uno dei regali più belli.

Ti aspetti molto da questo personaggio?

Sì, assolutamente. È un ruolo a cui tengo tanto e in cui sto mettendo molto di me stesso. Mi sono davvero affezionato a Johnny.

In che modo credi verrà accolto dal pubblico?

Credo molto bene. Johnny è un ragazzo dolce, autentico, che porta musica, allegria e amore. È difficile non volergli bene. Penso e spero che sarà un personaggio positivo, capace di conquistare il pubblico.

Come sei arrivato a far parte del cast e come ti hanno accolto sul set?

Ci sono arrivato come molti altri, attraverso una serie di provini. Sono stati anche molto divertenti, perché abbiamo cantato, suonato… Insomma, mi sono sentito subito a mio agio. L’accoglienza è stata incredibile: tutti, dagli attori ai membri della troupe, sono stati disponibilissimi. È davvero un set unico nel suo genere.

Conoscevi già Il Paradiso delle Signore prima di entrarci?

Sì, lo conoscevo e avevo visto diverse puntate. Poi, appena ho saputo di essere stato scelto, mi sono recuperato tutto quello che mi mancava per entrare al meglio nel mondo della serie.

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione Seguici su Instagram.