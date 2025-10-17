Il paradiso delle signore 10, trama 20 ottobre 2025: Odile vuole Greta alla GMM, ma Umberto…

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di lunedì 20 ottobre 2025

Mancano ormai pochi giorni al matrimonio e Adelaide (Vanessa Gravina) cerca di coinvolgere Marcello (Pietro Masotti) negli ultimi dettagli dei preparativi. Tuttavia, Barbieri sembra distratto da altri pensieri, anche se si impegna a soddisfare le aspettative della contessa. Nel frattempo, l’idea di Odile (Arianna Amadei) di assumere Greta (Valentina Ghelfi) alla Galleria Milano Moda incontra un po’ di resistenza da parte di Umberto (Roberto Farnesi), il quale continua a mettere la ragazza in difficoltà con domande imbarazzanti.

Johnny (Mirko Lorusso) è riuscito a ottenere un posto in Caffetteria. Rosa (Nicoletta Di Bisceglie), invece, è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata al Paradiso, mentre Rodolfo Sacchi, l'uomo che l'ha aggredita, è stato arrestato. Nonostante tutto, Rosa appare malinconica e i suoi pensieri sono rivolti costantemente al bacio scambiato con Marcello…