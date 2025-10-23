Il paradiso delle signore 10, trama 24 ottobre 2025: Marcello, decisione struggente

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di venerdì 24 ottobre 2025

Fulvio (Simone Montedoro) viene a sapere che Caterina (Iuliana Calcatinci) ha un amore segreto e decide di parlarne con Roberto Landi (Filippo Scarafia), che lo aiuta con alcuni consigli per affrontare le sue insicurezze come padre. Nel frattempo, Delia (Ilaria Maren) e Gianlorenzo (Luca Ferrante) riescono a ritrovare l'armonia che li univa un tempo. Umberto (Roberto Farnesi) propone una tregua ad Adelaide (Vanessa Gravina), mentre Marcello (Pietro Masotti), proprio alla vigilia del matrimonio, compie una scelta dolorosa ma significativa…