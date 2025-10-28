Il paradiso delle signore 10, trama 29 ottobre 2025: Marcello vuole lasciare il lavoro

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di mercoledì 29 ottobre 2025
Anita mantiene alto il morale in Villa, mentre Adelaide continua la sua non facile lotta per riprendersi. Marcello, accolto con entusiasmo dalle veneri al Paradiso, rivela a Roberto la sua intenzione di lasciare il lavoro. Johnny realizza il desiderio di acquistare il tanto ambito pulmino e invita Mimmo a unirsi a lui.
Irene riceve la visita inaspettata di zia Sandra, una parente che non vedeva da molto tempo. Nel frattempo, Rosa e Marcello, dopo essersi riavvicinati, giungono a una scelta importante…