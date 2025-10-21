Il paradiso delle signore, anticipazioni 22 ottobre 2025: Odile fa una proposta a Greta

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di mercoledì 22 ottobre 2025

Odile (Arianna Amadei) propone a Greta (Valentina Ghelfi) di assumere il ruolo di stilista ufficiale della Galleria Milano Moda, segno che il piano dei fratelli Marchesi sta andando a buon fine. Irene (Francesca Del Fa) è costretta a cercare nuovamente una venere che possa prendere il posto di Elvira (Clara Danese). Intanto, la proposta di Marina Valli (Irene Battaglia) di esibirsi al matrimonio della contessa non sembra essere stata ben accolta.

Fulvio (Simone Montedoro) scopre che Caterina (Iuliana Calcatinci) gli ha nascosto la verità. Delia (Ilaria Maren) teme che Gianlorenzo (Luca Ferrante) si sia risentito per la sua decisione di assistere alla sfilata degli Ambrosini senza di lui. Nel frattempo, Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) ha chiesto a Marcello (Pietro Masotti) di incontrarsi… Seguici su Instagram.