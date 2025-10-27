Il paradiso delle signore, anticipazioni 28 ottobre 2025: Rosa e Marcello si rivedono e…

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 10 di martedì 28 ottobre 2025

Questo episodio andrà eccezionalmente in onda alle 15,30. Marcello fa il suo ingresso a Villa Guarnieri e, con un gesto formale e simbolico, affida a Umberto i documenti che riguardano la gestione del patrimonio di Adelaide. Nel frattempo, quest’ultima cerca di ritrovare un equilibrio e superare il duro colpo subito.

Assistiamo a un momento di sorpresa e curiosità: Caterina mostra alle Veneri una foto del fidanzato e con stupore apprendiamo che l’uomo è una vecchia conoscenza del Paradiso, portando alla luce ricordi e possibili legami passati. Intanto, Johnny e Mimmo si concedono uno scambio di confidenze, soffermandosi su riflessioni legate all’amore e alle sue dinamiche.

Infine, Rosa ritorna a Milano e, nel rivedere Marcello, si riaccendono emozioni mai sopite; per l'occasione, Barbieri si lascia andare a una confessione di grande importanza…