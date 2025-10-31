Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 10 al 14 novembre 2025

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 10 a venerdì 14 novembre 2025

Enrico decide di essere sincero con Marta e le confessa tutta la verità su quanto accaduto con Di Meo. Intanto, Irene cerca di capire se tra Barbara e Johnny ci fosse già un legame prima che la ragazza venisse assunta al Paradiso, mentre Marina Valli fa ritorno a Milano portando un regalo speciale per le Veneri. Da Firenze giungono aggiornamenti sugli “Angeli del Fango”. Un celebre critico letterario manifesta il desiderio di intervistare Rosa. Adelaide, tornata al Circolo più affascinante e sicura che mai, ha riallacciato i contatti con una vecchia conoscenza per indagare sul passato della Camilli. Marta, preoccupata per Enrico, chiede aiuto a Umberto.

Nel frattempo, al Paradiso si lavora all’organizzazione del lancio del nuovo disco di Marina, Quello che non so dirti, che sarà presentato durante una serata benefica a favore delle zone colpite dall’alluvione. Per la collezione natalizia, Botteri può contare sul supporto di Fulvio, il quale si mette in contatto con un vecchio amico, Giorgio Perich. Irene, leggendo la lettera della zia Sandra, riflette su quale possa essere l’uomo giusto per lei. Adelaide incontra Rosa al Circolo e le rivolge parole cariche di disprezzo.

Agata e Mimmo fanno ritorno a Milano, raccontando la loro esperienza come “angeli del fango”, mentre Johnny decide di restare ancora qualche giorno nelle aree alluvionate. Caterina sembra aver trovato il candidato perfetto per Irene. Al Paradiso proseguono i preparativi per l’evento musicale dedicato a Marina. Enrico affronta finalmente Di Meo. Rosa crede di aver superato i suoi problemi, ignara che Adelaide ha in mente un piano per danneggiarla.

Agata e Mimmo si scoprono sempre più uniti, mentre Irene pare attratta da Giorgio Perich. Enrico rifiuta il ricatto di Di Meo e prende una decisione irrevocabile. Ciro e Concetta scoprono che tra Agata e Mimmo è nato l’amore. Roberto ringrazia Fulvio per l’aiuto dato a Botteri nella realizzazione della nuova collezione. Odile, venuta a conoscenza dei progetti di Adelaide contro Rosa, implora la madre di fermarsi. La nuova collezione curata da Fulvio è pronta, e lui è orgoglioso del risultato raggiunto.

Agata annuncia alle amiche di essersi fidanzata con Mimmo. Odile rivela a Rosa le vere intenzioni di Adelaide, spingendola a pensare di lasciare il Paradiso Donna, ma Marcello la convince a restare e decide di affrontare Adelaide di persona. Un piccolo incidente provoca un momento di imbarazzo tra Irene e Giorgio Perich, e la ragazza dichiara alle Veneri che quella relazione non ha futuro. La serata danzante al Paradiso è dedicata proprio all'amore.