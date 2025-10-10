Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 20 al 24 ottobre 2025

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre 2025

Mancano pochi giorni al matrimonio e Adelaide cerca di coinvolgere Marcello negli ultimi preparativi, ma lui appare distratto e immerso nei propri pensieri, pur cercando di non deludere le aspettative della contessa. Intanto, Odile vorrebbe assumere Greta alla GMM, ma trova la resistenza di Umberto, che continua a interrogarla con domande scomode. Johnny, invece, ottiene finalmente un posto in Caffetteria.

Rosa, dimessa dall’ospedale, torna al Paradiso: il suo aggressore, Rodolfo Sacchi, è stato arrestato, ma lei non riesce a dimenticare il bacio con Marcello e vive momenti di malinconia. Paola, la moglie di Rodolfo e anch’essa vittima delle sue violenze, desidera incontrarla. Marina Valli arriva al Paradiso per scegliere l’abito nuziale di Adelaide e collabora con Matteo al musicarello. Delia rischia di perdere l’occasione di partecipare alla sfilata degli Ambrosini, evento per lei importante, ma Johnny riesce a sbloccare la situazione.

A Villa Guarnieri giunge Monsignor Giglio per benedire i futuri sposi e ricordare loro il significato profondo del matrimonio. Umberto, nel frattempo, provoca Marcello, alimentando i dubbi che lo tormentano da tempo. Odile propone a Greta di diventare la stilista ufficiale della GMM: il piano dei fratelli Marchesi sembra procedere come previsto. Irene deve trovare una nuova Venere per sostituire Elvira, mentre la proposta di Marina di cantare alle nozze non viene accolta con entusiasmo.

Fulvio scopre che Caterina gli ha mentito; Delia teme di aver ferito i sentimenti di Gianlorenzo andando alla sfilata senza di lui. Rosa chiede di incontrare Marcello e, dopo quel colloquio, prende una decisione drastica. Fulvio, incerto su come affrontare la figlia, chiede consiglio a Concetta, mentre Caterina confida alle Veneri il segreto del suo amore. Ciro scopre che Johnny dorme nel ballatoio e si infuria, ma Mimmo riesce a rimediare.

Dopo aver rivelato a Matteo la verità su ciò che è accaduto la sera dell’aggressione di Rosa, Marcello decide di affrontare i suoi dubbi e ritrovare la serenità accanto ad Adelaide. Fulvio, ancora turbato per la scoperta sull’amore segreto di Caterina, si apre con Roberto, che lo aiuta a superare le sue insicurezze di padre. Delia e Botteri recuperano la loro complicità. Umberto propone una tregua ad Adelaide, mentre Marcello, alla vigilia delle nozze, prende una decisione dolorosa… Seguici su Instagram.