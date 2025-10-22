Il paradiso delle signore: Chiara Trombini è Barbara Musso, nuova Venere | anticipazioni

Novità in arrivo a novembre a Il paradiso delle signore. Com’è già chiaro, la partenza di Elvira per Sanremo costringerà Irene (Francesca Del Fa) a rivedere lo staff delle Veneri aggiungendo una nuova ragazza, che presto conosceremo.
Il paradiso delle signore: arriva la nuova venere Barbara Musso, interpretata da Chiara Trombini
Eh sì: al Paradiso, in una giornata all’insegna del forte maltempo, arriverà a sorpresa una giovane donna che risponderà all’annuncio messo proprio dalla Cipriani: si tratta di Barbara Musso. La new entry supererà agevolmente il test d’ammissione e di conseguenza diventerà ufficialmente una Venere del Paradiso.
Quali vicende attendono Barbara? In attesa di scoprirlo, vi segnaliamo che il personaggio di Barbara Musso sarà interpretato da Chiara Trombini, giovanissima attrice bresciana che si aggiungerà al cast fisso della fiction daily di Rai 1 a partire dal 5 novembre.