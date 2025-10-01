La forza di una donna, anticipazioni 1, 2 e 3 ottobre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 ottobre 2025

Hatice ed Enver riescono a impossessarsi del cellulare di Sirin, ma il loro piano viene bruscamente interrotto quando sopraggiunge la figlia, la quale li sorprende in modo inatteso. Intanto, Arif si occupa di accompagnare Doruk e Nisan a scuola. Durante il tragitto, la piccola Nisan mostra un comportamento insolito: scoppia in lacrime senza alcuna apparente ragione, lasciando Arif perplesso e preoccupato per il suo stato emotivo.

Nel frattempo, l'attesa per la tanto discussa "cena della verità" si fa sempre più palpabile, alimentando tensione e nervosismo tra i protagonisti. In particolare, Yeliz e Ceyda sembrano incapaci di contenere la crescente agitazione che la prospettiva dell'evento porta con sé. Nisan, con la sua genuina innocenza, esprime il desiderio di invitare anche Sirin alla cena, una proposta che lascia Hatice ed Enver visibilmente contrariati. I due fanno tutto il possibile per dissuadere la bambina dal coinvolgere la zia…