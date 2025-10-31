La forza di una donna, anticipazioni 1 novembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di sabato 1° novembre 2025

Suat rivela a Sirin che i sicari di Nezir stanno per fare irruzione, armati, nella casa di Bahar con l’obiettivo di rapire lei e i suoi due figli. Tuttavia, poco prima dell’azione, Sarp, probabilmente avvertito da Sirin stessa, interviene all’ultimo momento per salvarli; li porta in un rifugio sicuro indicatogli da Munir. Durante la fuga di Sarp con Bahar e i bambini, Munir lo informa che, durante l’operazione dei sicari, Yeliz ha perso la vita in un drammatico incidente. Sconvolto dalla notizia, Sarp decide di non rivelare immediatamente quanto accaduto a Bahar per risparmiarle un forte trauma.

Arrivati nel rifugio, una casa isolata in montagna, la situazione si complica: il riscaldamento è fuori uso e manca il cibo. Le difficoltà alimentano i sospetti di Sarp, il quale inizia a temere che Munir possa averlo tradito. Sarp lo contatta telefonicamente e lo minaccia, spinto dal timore di essere stato ingannato. Intanto, Hatice e Arif condividono una profonda preoccupazione per Bahar e i bambini, non avendo nessuna certezza sulla loro incolumità. Infine, Ceyda non riesce a smettere di pensare alla tragica morte della sua amica Yeliz…