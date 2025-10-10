La forza di una donna, anticipazioni 11 ottobre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di sabato 11 ottobre 2025

Peyami e Suleyman, accompagnati da Ceyda, organizzano un’irruzione nella casa dove Cevat e Ohran si trovano impegnati a sorvegliare Bahar. Il gruppo è convinto che in quel luogo possa trovarsi Arif, scomparso senza lasciare traccia e di cui non si hanno più notizie. Tuttavia, la perquisizione dell’abitazione si rivela infruttuosa.

Arif è ancora prigioniero dei suoi rapitori che, non contenti di averlo seviziato brutalmente, decidono di abbandonarlo in mezzo a un bosco dopo averlo ridotto in condizioni disperate. Con grande difficoltà, l’uomo riesce a tornare a casa grazie all’aiuto di un camionista che, trovandolo esanime sul ciglio della strada, gli offre un passaggio. Il suo ritorno, tuttavia, scatena grande agitazione in Bahar, che è sopraffatta dai sensi di colpa: è tormentata dalla convinzione che il pestaggio subito da Arif sia in qualche modo legato a Sarp e alle sue azioni.

Nisan e Doruk, origliando una conversazione di Yusuf con Suleyman, apprendono la terribile notizia relativa all’aggressione subita da Arif. Doruk, colpito dalla situazione, decide di recarsi da Bora per chiedergli se può restituirgli il pupazzo che un tempo lui stesso gli aveva regalato.

Anche Ceyda è alle prese con un importante cambiamento: inizia infatti il suo nuovo lavoro come babysitter per Jale. Nonostante sembri tutto procedere per il meglio durante la giornata, alla fine si trova di fronte a un problema del tutto inaspettato che dovrà affrontare.

Infine, Sarp compare improvvisamente presso la casa di Hatice ed Enver. Sembrerebbe intenzionato ad affrontare con loro due questioni di particolare rilevanza, che potrebbero avere conseguenze significative sugli equilibri già fragili del nucleo familiare…