La forza di una donna, anticipazioni 13, 14 e 15 ottobre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 ottobre 2025

Sarp insiste perché Hatice ed Enver diano a Bahar il denaro che ha portato, ma Enver si oppone fermamente. Ceyda, intanto, non trova il coraggio di raccontare a Yeliz quanto accaduto nella casa di Jale, comportandosi in maniera strana.

Jale scopre da Bora che è stato lui a nascondere Tombo nella borsa di Ceyda. Decisa a trovare risposte, Jale si reca davanti alla scuola di Doruk e Nisan, sperando di incontrare Ceyda, ma proprio quel giorno sono accompagnati da Bahar…