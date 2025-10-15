La forza di una donna, anticipazioni 15, 16 e 17 ottobre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 ottobre 2025
Bahar cerca in ogni modo di confrontarsi con Sirin per chiederle dove si trovi Sarp. Si reca quindi a casa di Enver e Hatice, ma un’ondata di rabbia la travolge quando Sirin si rifiuta di rispondere alle sue domande. Di conseguenza, decide di seguirla per scoprire chi sia il famoso fidanzato di cui Sirin si vanta continuamente. Nel frattempo, Ceyda, infastidita dal comportamento di Jale nei suoi confronti, decide di fargliela pagare… Seguici su Instagram.