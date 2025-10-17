La forza di una donna, anticipazioni 18 ottobre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di sabato 18 ottobre 2025

Suat organizza un incontro tra Sirin e Piril per persuadere quest’ultima che Sirin potrebbe essere l’alleata giusta per allontanare definitivamente Bahar. I tre, quindi, stringono nuovi accordi per fare in modo che Sarp non torni da Bahar. Nel frattempo, Jale prende l’iniziativa di fissare a Bahar un appuntamento con una sua amica pedagogista, affinché la aiuti a gestire le difficoltà dei bambini nell’accettare la lontananza del padre.

Enver, convinto che il denaro nelle mani di Hatice sia frutto della sua liquidazione, lo spende liberamente, senza immaginare i sensi di colpa che ciò provoca nella donna. Hatice, preoccupata per la sparizione del denaro di Sarp, affronta Sirin per ottenere chiarimenti, ma lei nega con vigore qualsiasi coinvolgimento. Sconvolta, Hatice si rifugia nella sua stanza e crolla in lacrime. Enver, notando il suo turbamento, la interroga; Hatice, però, attribuisce il proprio dolore alla tensione esistente tra lui e Sirin. Determinato a riportare serenità in famiglia, Enver cerca quindi di riappacificarsi con la figlia per rincuorare Hatice.

Intanto, Piril tenta di riavvicinarsi a Sarp e, seguendo il consiglio del padre Suat, utilizza i bambini come leva emotiva per convincerlo a trascorrere del tempo insieme. Bahar riceve un messaggio da Sarp, che le chiede un incontro urgente. Con il cuore pesante, Bahar parla con Arif e lo prega di non continuare ad offrirgli il suo sostegno, ritenendo di non meritare più la sua bontà né la sua generosità…