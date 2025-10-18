La forza di una donna, anticipazioni 20, 21 e 22 ottobre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 ottobre 2025

Bahar si dirige verso un albergo per cercare di incontrare Sarp, ignaro del piano orchestrato da Sirin. Quest'ultima ha organizzato tutto con l'obiettivo di rivelare alla sorella che Sarp è sposato con Piril e padre di due bambini. Nella hall dell'albergo, Bahar osserva da lontano la scena, incredula, mentre vede l'uomo insieme alla sua famiglia. Improvvisamente, Münir si avvicina a lei e la intimorisce, facendole sapere di aver rapito Nisan e Doruk. Il suo scopo è metterla sotto pressione e farle comprendere quanto sia vulnerabile…