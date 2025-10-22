La forza di una donna, anticipazioni 22, 23 e 24 ottobre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 ottobre 2025

Bahar e la sua famiglia stanno attraversando un periodo di felicità, grazie al fatto che Nisan e Doruk sono al sicuro e in buone condizioni. Nel frattempo, Hatice, intenta a riordinare la stanza di Sirin, fa una scoperta che la lascia incredula, portandola a un confronto acceso con la figlia.

Sirin, nel tentativo di guadagnarsi la fiducia del padre, gli svela la reale origine del denaro che Hatice aveva spacciato per la sua liquidazione. Infine, Bahar arriva alla consapevolezza che è giunto il momento di dare una svolta alla propria vita… Seguici su Instagram.