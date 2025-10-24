La forza di una donna, anticipazioni 25 ottobre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di sabato 25 ottobre 2025

Yeliz comunica di aver ottenuto un colloquio per una posizione lavorativa, ma si scopre che lo stesso posto interessa anche a Bahar. Nel frattempo, Sarp spedisce una busta a Enver, contenente un cellulare e precise istruzioni: consegnarlo a Bahar e chiederle di richiamarlo urgentemente. Tuttavia, Enver, diffidente, prova a contattare il numero indicato e dall’altra parte risponde proprio Sarp. Intanto, Doruk comincia a manifestare gelosia nei confronti dei fratellastri.

Piril, per caso, nota che Sarp ha salvato il numero di Bahar sul telefono con il nome “Mia Bahar” e reagisce furiosamente. Parlande con il padre, insiste per ascoltare le registrazioni delle conversazioni tra suo marito e Bahar, ma finisce per avere un crollo nervoso. Infine, Bahar esce con Ceyda alla ricerca di un lavoro e decide di partecipare a un colloquio come cassiera nel locale di Emre… Seguici su Instagram.