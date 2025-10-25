La forza di una donna, anticipazioni 27, 28, 29 ottobre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 ottobre 2025

Bahar chiede spiegazioni a Ceyda per averla lasciata sola all’improvviso durante il suo colloquio di lavoro. Ceyda le rivela che Emre è il padre di Arda, nonché il suo primo e unico amore. Nel frattempo, Munir informa Suat che Nezir ha in mente di rapire Bahar e i bambini, proponendo di portarli in un luogo sicuro. Suat, però, gli ordina di prendere tempo con Sarp per permettere a Nezir di mettere in atto il suo piano, consentendo così loro di liberarsi del marito della figlia.

Yeliz fatica ad affrontare il suo primo giorno di lavoro, mentre Arif suggerisce a Bahar di lasciare Istanbul e rifugiarsi altrove insieme a lui e ai bambini. Nel frattempo, Sirin cerca di ristabilire il legame con suo padre realizzando una nuova insegna per la sartoria, finché non riceve un invito a cena inaspettato da parte di Suat… Seguici su Instagram.