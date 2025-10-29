La forza di una donna, anticipazioni 30 e 31 ottobre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di giovedì 30 e venerdì 31 ottobre 2025

Yeliz impressiona la proprietaria del negozio dove ha appena iniziato a lavorare. Bahar, sentendosi poco bene e con qualche linea di febbre, chiede a Hatice di trascorrere la notte da lei per evitare di contagiare i bambini. Nel frattempo, Sirin esce a cena con Suat, il quale, al termine della serata, le rivela che gli uomini di Nezir intendono fare irruzione a casa di Bahar per rapire lei e i bambini, con l’obiettivo di costringere Sarp a uscire allo scoperto.

Gli uomini di Nezir avvertono Yusuf del loro arrivo e lui, in accordo con il loro piano, trova una scusa per uscire di casa insieme ad Arif. Informato a sua volta del pericolo imminente, Sarp si precipita da Bahar per metterla in salvo con i piccoli. I quattro riescono a fuggire appena in tempo, mentre gli uomini di Nezir si confrontano con Hatice, Ceyda e Yeliz, rimaste nella casa. Uno sparo improvviso colpisce una delle tre donne, togliendole la vita…