La forza di una donna, anticipazioni 4 ottobre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di sabato 4 ottobre 2025

Arif soffre profondamente per la distanza da Bahar. Intanto, Jale, Ceyda, Hatice ed Enver si ritrovano a casa di Bahar per rivelarle la verità su Sarp. Nisan è impaziente di raccontare tutto alla madre. Nel frattempo, Sarp raggiunge un accordo con Münir: vuole avvertire Bahar del pericolo imminente che coinvolge lei e i bambini. Cevat è visibilmente preoccupato per la situazione e teme le mosse di Orhan.

Il ritorno di Sarp destabilizza Bahar e i piccoli, che fanno fatica a comprendere pienamente quanto sta accadendo. Bahar cerca di proteggerli e allo stesso tempo tenta di spiegare loro la verità, sebbene Doruk sia ancora convinto che tutto sia solo un sogno. Tuttavia, alcuni dettagli emergono, minando ulteriormente la fragile stabilità emotiva di Bahar.

Nel frattempo, Sirin ricatta Piril riguardo a delle foto scattate con Sarp che insiste nel riavere, ma Piril, ormai distrutta e sopraffatta, risponde con indifferenza, affermando che non ha più niente da temere…