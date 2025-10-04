La forza di una donna, anticipazioni 6, 7, 8 ottobre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8 ottobre 2025

Enver e le altre donne raccontano a Bahar tutto ciò che è accaduto e spiegano perché le hanno nascosto il ritorno di Sarp, sperando di ottenere il suo perdono. Tuttavia, profondamente delusa, Bahar afferma di non voler avere più nulla a che fare con loro. Nel frattempo, Sarp si rivolge a Munir per chiedergli aiuto nel proteggere Bahar e i bambini dagli uomini di Nezir, che continuano a sorvegliarli. Inoltre, confessa a Piril che Sirin lo sta ricattando grazie a delle foto compromettenti in suo possesso.

Ceyda intanto ha un colloquio con Jale, che le propone un lavoro come baby-sitter per Bora. Sirin, per pura provocazione, mette i piatti sporchi nello spazio dove un tempo si trovava la lavastoviglie, facendo infuriare Enver. Infine, Arif si scontra con Yusuf perché quest'ultimo ha venduto l'anello di sua madre, un oggetto che Arif aveva regalato a Bahar…