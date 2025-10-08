La forza di una donna, anticipazioni 8, 9 e 10 ottobre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 ottobre 2025

Arif recupera l’anello appartenuto a sua madre, mentre Ceyda comincia un nuovo impiego come baby-sitter per Jale. Entrambi iniziano a nutrire sospetti verso alcuni uomini che risiedono sopra il mercato, preoccupandosi che possano star sorvegliando Bahar. Nel frattempo, Hatice, Enver e Yeliz sono angosciati dal fatto che Bahar sia arrabbiata con loro e si trovano in difficoltà nel rivelarle che Sarp non solo è sposato, ma ha anche dei figli.

La situazione si complica quando Arif si accorge che Cevat sta seguendo Bahar e i bambini. Decide quindi di avvicinarsi a lei per metterla al corrente dei suoi timori e consigliarle di prestare maggiore attenzione. Più tardi, Enver va a cercare Arif nel suo locale, ma lo trova vuoto; al contrario, nota la presenza di alcuni suoi effetti personali e una macchia di sangue sul bancone. Preoccupato, informa immediatamente gli altri dell’episodio, spingendo Ceyda a ipotizzare che gli uomini sospettati possano aver rapito Arif e portato via con sé. A quel punto, Peyami decide di organizzare un gruppo armato per tentare di salvarlo… Seguici su Instagram.