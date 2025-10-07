La forza di una donna, anticipazioni dal 13 al 18 ottobre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La forza di una donna da lunedì 13 a sabato 18 ottobre 2025

Sarp insiste affinché Hatice ed Enver consegnino a Bahar il denaro che ha inviato, ma Enver si rifiuta categoricamente. Intanto, Ceyda si comporta in modo strano: non trova il coraggio di raccontare a Yeliz ciò che è accaduto a casa di Jale. Nel frattempo, Jale scopre da Bora che è stato lui a mettere Tombo nella borsa di Ceyda. Decisa a chiarire, la donna si reca davanti alla scuola di Doruk e Nisan sperando di incontrare Ceyda, ma quel giorno i bambini vengono accompagnati da Bahar.

Bahar, determinata a scoprire dove si trovi Sarp, tenta in ogni modo di avere un confronto con Şirin. Si reca quindi a casa di Enver e Hatice e, esasperata dal silenzio di Şirin, perde la calma. Alla fine decide di accompagnarla per scoprire chi sia davvero il “fidanzato misterioso” di cui la ragazza si vanta tanto.

Nel frattempo, Ceyda decide di vendicarsi di Jale per il modo in cui l’ha trattata. Suat porta Şirin a un incontro con Piril per convincerla che la ragazza può essere utile nei loro piani per allontanare Bahar dalla vita di Sarp. I tre raggiungono nuovi accordi per evitare che l’uomo torni con la sua ex moglie.

Jale, dal canto suo, fissa un appuntamento a Bahar con una sua amica pedagogista, affinché la aiuti a gestire le difficoltà dei bambini nell’accettare l’assenza del padre. Enver, convinto che i soldi in casa siano il frutto della propria liquidazione, li spende tranquillamente, mentre Hatice si sente sempre più in colpa. Quando si accorge che il denaro di Sarp è sparito, si rivolge a Şirin, che però finge di non sapere nulla. Sconvolta, Hatice si chiude in camera a piangere.

Enver nota la sua tristezza e le chiede spiegazioni. Lei attribuisce il suo malessere alle tensioni familiari, così Enver decide di riconciliarsi con Şirin per farle stare entrambe meglio. Nel frattempo, Piril, seguendo il consiglio del padre Suat, cerca di riavvicinarsi a Sarp sfruttando i bambini come pretesto per passare del tempo insieme.

Infine, Bahar riceve un messaggio da Sarp, che le chiede di incontrarsi al più presto. Sconvolta, la donna si rivolge ad Arif, ma poi gli chiede di non aiutarla più, convinta di non meritare la sua gentilezza e il suo affetto…