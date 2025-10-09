La notte nel cuore, anticipazioni 12 ottobre 2025 | Trama puntata in prima serata

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di domenica 12 ottobre 2025

Nuh riesce a riconciliarsi con Sevilay, ma lei lo avverte che sarà l’ultima volta che lo perdonerà. Nel frattempo, Melek accusa dolori addominali e viene portata da Cihan dalla ginecologa, dove ricevono la rassicurazione che il bambino sta bene. I Sansalan incontrano difficoltà nell’accettare Bunyamin e Canan come nuovi membri della famiglia. Samet scopre che Tahsin ha rinominato l’hotel come Yenisehirli Hotel e, poco dopo, Tahsin irrompe nella sua casa con degli ufficiali giudiziari, dichiarando che anche la villa gli appartiene.

Turkan mostra a Esma il ciondolo a forma di cuore che un tempo aveva regalato a Esat, scoprendo che l’uomo lo ha gettato via. Esma, sopraffatta dalla disperazione, tenta il suicidio assumendo dei farmaci, ma viene soccorsa in tempo e portata d’urgenza in ospedale. Cihan riporta Melek al lavoro quando riceve una chiamata da Nazim, che lo esorta a informare Sevilay della morte del padre. Scopre anche delle manovre di Tahsin riguardo all’hotel e al pignoramento della villa. Tornato a casa, trova la famiglia sconvolta dal tentativo di suicidio di Esma e decide di schierarsi in sua difesa. Quando Esma si risveglia in ospedale, Cihan intuisce che il suo dolore è legato al fratellastro. Parlandole, scopre che è incinta. Un flashback rivela che Esat le aveva intimato di abortire, portandola a una scelta drammatica.

Mesut aggredisce Esat in un bar, provocandogli un’emorragia cerebrale. Esat viene ricoverato in ospedale, gettando nel panico Bunyamin e Canan, che si sentono in dovere di stargli vicino. Cihan mette all’opera alcuni uomini per ritrovare Mesut, scomparso da ore, ma sarà Nuh a localizzarlo. Intanto, mentre la famiglia attende notizie dalle sala operatoria, Hikmet, Nihayet e Sumru iniziano un acceso litigio che sfocia quando l’anziana colpisce Hikmet con uno schiaffo. Cihan interviene per separarle e riportare la calma. Tuttavia, Hikmet, profondamente ferita nell’orgoglio, lascia furiosa l’ospedale e si rifugia alla villa di famiglia, dove dà sfogo alla sua rabbia mettendo sottosopra la sua stanza.

Nuh continua le ricerche di Mesut e riesce a raggiungerlo su un pullman diretto a Istanbul appena prima della partenza. Dopo un confronto acceso e numerosi richiami alla ragione, lo convince a tornare a casa…