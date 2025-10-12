La notte nel cuore, anticipazioni 14 ottobre 2025 | Puntata in prima serata

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di martedì 14 ottobre 2025

Harika nota Esma entrare in una stanza privata dell’ospedale e reagisce bruscamente, aggredendola verbalmente. Poco dopo, Cihan interviene per proteggere la domestica. Melek e Cihan decidono di incontrare le loro rispettive famiglie per proporre una tregua, e durante la discussione Tahsin dichiara a Melek la sua disponibilità a riconciliarsi con i Sansalan. Così, Tahsin riunisce Nuh, Melek, Sevilay e Sumru per esaminare l’offerta di pace avanzata da Cihan. Tutti concordano sull’accordo per porre fine al conflitto tra le due famiglie. Tahsin pone però una condizione: Sumru e Samet devono divorziare immediatamente. Samet accetta senza obiezioni e firma. In cambio, i Sansalan conservano la villa, mentre l’albergo diventa proprietà condivisa di entrambe le famiglie, acquisendo il nuovo nome Yenisans Hotel.

Viene organizzata una cena per celebrare la pace, ma Tahsin non vi partecipa. La serata prende una piega inattesa quando Nuh riceve una chiamata da Serhan: l’auto di Tahsin è stata rinvenuta con tre fori di proiettile e tracce di sangue, mentre lui risulta irreperibile. Nuh reagisce d’impulso accusando i Sansalan, mentre Sumru, sconvolta, scarica la propria frustrazione su Samet, pentendosi del tempo trascorso con lui. Melek, turbata dalla crescente tensione tra le famiglie, trova conforto in Cihan che promette di occuparsi della situazione e collabora con la polizia.

Tahsin viene infine ritrovato ferito nel bosco e trasportato d’urgenza in ospedale per un intervento chirurgico. I medici riescono a rimuovere il proiettile, ma le sue condizioni restano critiche a causa di una grave lesione polmonare. A casa sansalan, Nihayet indaga su Samet, ma lui nega ogni responsabilità; comincia quindi a sospettare di Hikmet, mentre Cihan la segue quando esce di notte… Seguici su Instagram.