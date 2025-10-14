La notte nel cuore, anticipazioni 19 ottobre 2025 | Puntata in prima serata

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di domenica 19 ottobre 2025

Hikmet, incontrando segretamente Nihal, moglie di Gurcan, l’ex proprietario del negozio di tappeti, insinua che Sumru potrebbe essere responsabile della morte di suo marito. Nihal, turbata, avvisa la polizia e si fa intervistare dai giornalisti, accusando Sumru in pubblico. Quando Sumru interrompe l’intervista, il clima si fa teso. Nel frattempo, Nuh, armato di pistola, dichiara guerra a Cihan e alla sua famiglia, ma le cose peggiorano ulteriormente quando litiga con Nazim e lo colpisce, spinto da gelosia per Sevilay. Intanto, Cihan scopre che Samet aveva assoldato un sicario per eliminare Tahsin, anche se poi un altro assassino ha fatto fuoco. Tahsin, risvegliatosi e dimesso dall’ospedale, avverte di non agire fino a che non sarà certo che Samet sia dietro l’attentato. Serhat, uno dei servitori di Tahsin, tenta di avvelenarlo servendogli un tè mortale, ma preso dai rimorsi crolla emotivamente quando rimane solo.

La notte nel cuore, trame 19 ottobre: Cihan chiede a Melek di sposarlo subito ma…

Nihayet e Sumru cercano di convincere Esma a non sposare Esat, sostenendo che un matrimonio con lui trasformerebbe la sua vita in un incubo. Propongono invece di interrompere la gravidanza e prendere una strada più libera, pur lasciando a lei la decisione finale e promettendole sostegno in ogni caso. Melek intanto esce per incontrarsi con Cihan senza voler rivelare nulla a Nuh, che in preda al sospetto la segue di nascosto. Ne scaturisce un acceso scontro tra i tre: Melek fugge via dai due uomini furibondi. Qualche tempo dopo, Cihan e Melek si vedono nuovamente, e lui le propone di sposarsi subito e in segreto per iniziare insieme una nuova vita lontano dalle loro famiglie. Tuttavia Melek mostra resistenza, costringendolo a darle un ultimatum: una scelta definitiva tra lui o Nuh. Nel frattempo, Tahsin ordina alla famiglia Sansalan di lasciare la villa, ma viene interrotto dall’arrivo della polizia nel suo giardino che inizia degli scavi alla ricerca di un corpo.

Spoiler La notte nel cuore, 19 ottobre: Samet ha un grave malore…

Tahsin si reca nuovamente nella villa dei Sansalan per costringerli ad andarsene, ma proprio durante il confronto Samet accusa un malore grave. Ricoverato, gli viene diagnosticata un'emorragia cerebrale che lo lascia paralizzato. Successivamente viene trasferito all'ospedale universitario di Ankara. La famiglia Sansalan si ritrova a discutere animatamente su chi debba diventare il tutore legale di Samet. Nel frattempo, nonostante gli scavi della polizia nel giardino di Tahsin, il cadavere di Gurcan non viene trovato; Nuh l'ha spostato in un luogo segreto. La tensione tra Nuh e Melek cresce ulteriormente poiché lui non accetta che lei continui a comunicare con Cihan, provocando nuovi dissidi e conflitti emotivi…