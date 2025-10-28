La notte nel cuore, anticipazioni 2 novembre 2025 | Puntata in prima serata

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di domenica 2 novembre 2025

Nuh e Hikmet sono trasferiti in carcere in attesa del processo. Intanto Sumru, Tahsin e Melek decidono di non fare visita a Nuh, pensando che questa esperienza gli permetta di riflettere e crescere. Nel frattempo, Cihan e Melek annunciano a tutti il loro matrimonio, e Melek si trasferisce da lui, vivendo insieme agli altri Sansalan. Esat e Harika manifestano chiaramente il loro disappunto. Esma tenta di affermarsi nei confronti di Esat, arrivando persino a chiuderlo a chiave in camera con lei, creando una crescente tensione tra i due.

Nel frattempo, Enise decide di partire per un pellegrinaggio. I saluti carichi di emozione sembrano preannunciare che non farà ritorno. Tahsin visita Hikmet in prigione e la ricatta, intimandole di ritirare la denuncia; altrimenti minaccia di farla arrestare per aver messo in pericolo la vita di Sevilay e Melek, quando queste avevano rischiato di finire nel burrone a causa dell’auto che Hikmet aveva procurato.

Nuh riceve la visita dell’avvocato, ma invece di ascoltare le indicazioni per il processo, esprime amarezza e risentimento verso la famiglia per averlo abbandonato in quel momento difficile. Più tardi, lo stesso giorno, Hikmet ritira la denuncia, permettendo la scarcerazione sia sua che di Nuh. Al ritorno, però, la situazione è tutt’altro che positiva per entrambi: Hikmet prende un taxi fino a casa, ma viene immediatamente cacciata in malo modo da Cihan; sconsolata torna alla villa, si chiude in camera e si lascia andare alle lacrime, raccontando a Sumru tutte le ingiustizie subite nella sua vita. Nuh trova ad accoglierlo solo Tahsin e percepisce immediatamente l’indifferenza dei familiari.

La vicenda si complica ulteriormente con l'arresto di Cihan, accusato di aver sparato a Tahsin. Quest'ultimo non crede alle accuse e vuole scoprire chi sia davvero il responsabile del tentativo di omicidio. Nonostante le continue richieste di Bunyamin e dell'avvocato Nazim, il commissario Dilar rifiuta di liberare Cihan, ordinando che trascorra la notte presso la centrale in attesa dell'udienza. Tuttavia, anche durante il processo successivo, il procuratore nega la scarcerazione di Cihan…